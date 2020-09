Argentijnse politicus afgetreden nadat hij borsten vriendin zoende tijdens online debat

Een Argentijns congreslid moest donderdag aftreden, nadat iedereen kon meegenieten toen hij de blote borsten van zijn vriendin zoende tijdens een online debat.

De congresleden spraken over investeringen in pensioenfondsen. Sommigen waren aanwezig in de vergaderzaal, maar de meesten logden in vanaf huis. Op een groot scherm in de congreszaal en via YouTube was de bijeenkomst live te zien.

Borstvergroting

Het moment waarop Juan Emilio Ameri zijn halfnaakte vriendin begon te zoenen was dus voor iedereen te volgen. Ameri vertelde later op de radio dat zijn vriendin net een borstvergroting had ondergaan. Ze kwam zijn kamer binnen toen hij dacht dat hij offline was. “Ik heb thuis een verschrikkelijk slechte internetverbinding,” aldus de opgestapte politicus.

“Ik riep haar bij me en zei: ‘Laten we eens kijken hoe de implantaten eruit zien. Kijk, deze hangt iets minder naar beneden dan deze. Laat de littekens eens zien.’ Ze stond naast me en ik kuste haar borsten. Dat is alles,” aldus Ameri. Hoewel het gevallen congreslid zei dat hij dacht offline te zijn, is op de beelden te zien dat hij recht de camera in kijkt, waarna hij de bloes van zijn vriendin uitdoet, allemaal in het volle zicht van de andere congresleden en online kijkers.

De politicus van de partij van president Alberto Fernández hoopte er met een schorsing vanaf te komen, maar moest uiteindelijk toch aftreden. “Wij kunnen een onverantwoordelijkheid van deze omvang niet toestaan dus we garanderen dat hij op de juiste manier gestraft wordt voor zijn daden,” klonk het nog in een statement van de overheid, vlak voor Ameri aftrad.