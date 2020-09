In de grote berg belastinggegevens die de New York Times heeft gepubliceerd komt ook het bedrag van $70.000 voor dat Donald Trump besteedde aan zijn kapsel in de tijd dat hij Tv-presentator was. Hij trok die kosten uiteraard af van de belasting

De Trump-bedrijven besteedden ook bijna een ton aan de make-up en kleding van dochter Ivanka

Uit de cijfers blijkt dat Trump grote schulden heeft, waar onvoldoende bezittingen tegenover staan. Zijn liquiditeitspositie wordt in 2022 precair