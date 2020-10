Heeft Trump hier corona opgelopen? Besmette senator omhelst iedereen

Niet alleen president Trump en zijn vrouw Melania hebben het coronavirus opgelopen. Ook veel medewerkers zijn besmet geraakt. Amerikaanse media vragen zich af of dat tijdens een evenement vorige week zaterdag in de Rozentuin van het Witte Huis is gebeurd.

Op beelden is te zien hoe er nauwelijks afstand wordt gehouden. Ook blijven de mondkapjes in de tas. Maar bovenal: de Republikeinse senator Mike Lee van de staat Utah omhelsde er een heleboel mensen. En hij bleek toen al besmet.

Tijdens het evenement nomineerde Trump de conservatieve rechter Amy Coney Barrett officieel voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Meerdere aanwezigen zijn inmiddels positief getest: behalve Donald Trump en Melania, ook de Republikeinse senator Thom Tillis van North Carolina, voormalig topadviseur Kellyanne Conway en John Jenkins, topman van de Universiteit van Notre Dame in Indiana.

Tot nu toe werd vermoed dat adviseur Hope Hicks de mogelijke bron van besmetting was. Zij was niet in de Rozentuin, maar zat de afgelopen week wel onder meer in een privé-vliegtuig met Trump.

The idea of hugging anyone who is not my wife right now is unthinkable. These people, either by virtue of taxpayer-funded daily testing or sheer ignorance, are afforded things those of us with families or loved ones who would die if infected have been denied for months. pic.twitter.com/2pCSBwtFZ0