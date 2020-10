Interviewer drijft Trump in de hoek: ‘Je bent niet iemands gekke oom’

NBC-presentatrice Savannah Guthrie haalt hard uit naar president Trump vanwege een retweet van hem over Joe Biden. “Je bent niet iemands gekke oom.”

“Je hebt deze week een complottheorie geretweet”, begint de presentatrice. Daarin staat dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden de opdracht zou hebben gegeven om Amerikaanse militairen om te brengen om te voorkomen dat zij zouden onthullen dat Osama Bin Laden niet dood is.

“Waarom zou je zo’n leugen versturen naar je volgers?” vraagt ze, waarop Trump reageert met: “Dat was een retweet, een mening van iemand anders. Ik heb het alleen maar naar buiten gebracht. Mensen kunnen zelf nadenken.”

Guthrie wordt boos: “Ik snap het niet. Je bent de president. Je bent niet iemands gekke oom, die maar van alles kan retweeten.” Trump valt haar in de reden. “Dat was een retweet en dat doe ik zo vaak. Eerlijk gezegd, omdat de media zo nep en corrupt zijn. Als ik geen sociale media zou hebben, zou ik de boodschap niet de wereld in krijgen.”

“Maar de boodschap is een leugen”, zegt de presentatrice. “Weet je wat de boodschap is?” aldus Trump. “Die is heel simpel. We maken ons land beter en sterker dan ooit tevoren.” En dat is opnieuw een leugen.