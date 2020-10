WHO: “Als we maatregelen versoepelen dan is sterftecijfer straks vier keer hoger dan in april”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt Europa: als de maatregelen tegen het virus langdurig worden versoepeld, dan kan het sterftecijfer in januari vier tot vijf keer zo hoog zijn als in april.

“Het dagelijkse aantal besmettingen stijgt momenteel en het aantal ziekenhuisopnames ook”, aldus WHO-directeur voor Europa, Hans Kluge. “Covid-19 is nu de vijfde belangrijkste doodsoorzaak en de drempel van duizend doden per dag is bereikt.”

Toch zegt hij ook dat de situatie niet zo erg is als dit voorjaar. “Hoewel we twee tot drie keer meer gevallen per dag registreren vergeleken met de piek in april, zien we nog altijd vijf keer minder sterfgevallen”, stelt Kluge. Dat komt volgens hem doordat er nog steeds relatief veel jongeren besmet raken.

Maar de WHO-directeur wijst op epidemiologische modellen, die niet zo positief zijn. Als de maatregelen langdurig worden versoepeld zijn er volgens die wiskundige prognoses in januari vier tot vijf keer zoveel coronadoden als in april.