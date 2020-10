Trump zegt dat hij mogelijk het land verlaat als hij verliest

De kans is heel groot dat Donald Trump verliest bij de verkiezingen in november. Hij zou zelfs kunnen worden weggevaagd: hij blijft dalen in de peilingen.

Er lopen een aantal rechtszaken die tot zijn vervolging kunnen leiden als hij geen president meer is. In dat verband is het opvallend dat Trump gisteren zei dat hij er misschien van door gaat als hij verliest.

‘Kun je je voorstellen dat ik verlies?’ zei Trump nadat hij weer eens Biden had bespot. ‘Ik ga me niet zo goed voelen als dat gebeurt. Misschien moet ik het land verlaten, ik weet het niet.’