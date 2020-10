Trump zit krap bij kas: ‘Te weinig geld voor campagne’

President Trump heeft moeite om de verkiezingseindjes aan elkaar te knopen. De campagne kost tientallen miljoenen. En die heeft hij niet meer. “Trump zit krap bij kas”, zegt Amerika-correspondent Erik Mouthaan bij RTL Nieuws.

Het is nog twee weken tot de verkiezingen van 3 november, maar het geld om campagne te voeren is bijna op. “Hij heeft te weinig geld om met een krachtig slotoffensief te komen, en dat is nodig, wil hij nog winnen”, zegt Mouthaan.

Het verschil tussen beide presidentskandidaten is behoorlijk groot. Democraat Joe Biden had begin oktober nog 177 miljoen dollar in kas, Trump maar 63 miljoen, weet Politico te melden. Dat is volgens de Amerikaanse politieke website een ongekende achterstand voor een zittende president.

Doordat Trump zo krap bij kas zit, heeft hij al een aantal reclamespotjes in verschillende staten moeten terugtrekken. “Het is heel opmerkelijk dat Trump nu zo weinig geld heeft. Zeker als je bedenkt dat nog nooit een president eerder is begonnen met zijn herverkiezingscampagne dan Trump. Hij startte al de dag na zijn inauguratie”, vertelt Mouthaan.

Biden staat er een stuk beter voor. “Het feit dat de Democraten in deze fase van de strijd meer geld hebben dan de Republikeinen zegt veel over het enthousiasme onder linkse Amerikanen om de strijd met Trump aan te gaan.”