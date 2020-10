Rutte vindt waarschuwen genoeg, deskundigen vinden dat gevaarlijk

Het kabinet neemt nog geen extra maatregelen, maar kondigt wel aan dat de huidige maatregelen zeker tot in het nieuwe jaar zullen duren.

Ziekenhuizen, het Red-team en datadeskundigen zeggen dat de tijd voor twijfelen en afwachten voorbij is en dat meteen moet worden ingegrepen om grote problemen in de ziekenhuizen over een paar weken te voorkomen.

Maar het kabinet denkt dat er nog ruimte is om af te wachten of de cijfers nog zo snel gaan dalen dat een infarct kan worden voorkomen.

Datawetenschapper Marino van Zelst: “De maatregelen van 28 september moesten een R van 0.9 veroorzaken. De R is op 9 oktober 1.16. Als er niet snel iets gebeurd, hebben we met code zwart te maken.”

Het kabinet kiest anders. Rutte: “Twee weken geleden hebben we de grote hamer gebruikt. En toen zeiden we al dat de maatregelen zeker twee weken nodig zouden zijn maar vermoedelijk langer. Nu is het nog te vroeg om te zien of het helpt en dus te vroeg om hard op de rem te trappen. De cijfers blijven te hoog, ook al vlakken ze af. In principe komen we volgende dinsdag met een balans. Het schrikbeeld is dat er dan een volledige lockdown nodig is.

We gaan strenger handhaven en er gaat ook strenger worden gecontroleerd in winkels. Niet de maatregelen, maar ons gedrag geeft de doorslag”

Hugo de Jonge: “De huidige maatregelen zullen zeker tot in december duren.”