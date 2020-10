Trump had honderden miljoenen schuld. Grootste deel is kwijtgescholden

Donald Trump heeft een miljoenenschuld niet terug hoeven te betalen. Zijn schuldeisers hebben in 2010 in totaal een lening van 270 miljoen dollar kwijtgescholden. Dat meldt The New York Times.

De torenhoge schuld ontstond toen de Trump International Hotel & Tower in Chicago in financiële problemen kwam. Banken en beleggers boden Trump destijds jaren extra tijd om zijn schulden af te betalen. Het grootste deel daarvan is uiteindelijk kwijtgescholden.

En waar de nooit gemelde, kwijtgescholden schulden tot een forse belastingheffing zouden moeten leiden, is het Trump ook nog gelukt om vrijwel geen inkomstenbelasting te betalen, schrijft The Times, deels vanwege de grote verliezen van zijn andere bedrijven.

President Trump reageerde vandaag op Twitter: “Ik was in staat om een geweldige deal te sluiten met talloze schuldeisers voor een grote en mooie toren. Maakt me dat niet tot een slimme jongen, in plaats van een slechte jongen?”

Voor de toren in Chicago leende Trump 640 miljoen dollar van Deutsche Bank, maar er ontstond grote vertraging bij de bouw, terwijl Trump al moest gaan terugbetalen. Hij kreeg uitstel van de bank, maar een extra lening werd geweigerd. Daarop begon Trump een rechtszaak tegen de bank en andere investeerders vanwege een wurgkrediet. In 2010 werd de zaak geschikt, wat in de praktijk betekende dat 270 miljoen dollar was kwijtgescholden.

De nieuwe onthullingen van The New York Times doen het imago van Trump als slimme zakenman nog verder ineenstorten, nadat de krant eerder al bekendmaakte dat de Amerikaanse president de afgelopen jaren nauwelijks inkomstenbelasting betaalde en grote verliezen leed over zijn vastgoedprojecten.

