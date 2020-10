De grensmuur van Trump: hoeveel is ervan terechtgekomen?

Het was een van de meest spraakmakende verkiezingsbeloften vier jaar geleden: Donald Trump zou een grote betonnen muur bouwen aan de meer dan 3200 kilometer lange grens met Mexico om zo illegale immigranten te weren. Hoeveel er in werkelijkheid staat? Nauwelijks een kwart. En dat is als je de renovatie van de bestaande muur meerekent.

Voortvarend

De Amerikaanse president zwakte zijn plannen in de loop der jaren al flink af. Begin dit jaar sprak hij in de State of the Union nog maar over een hekwerk van ‘in ieder geval 800 kilometer’. Zelf vindt Trump dat hij voortvarend aan het bouwen is. “Nancy Pelosi zegt dat we geen muur bouwen? Fout, het gaat juist heel snel,” twitterde hij eind vorig jaar nog.

Hoe hij daar bij komt is onduidelijk. Voor Trump president werd, was er een barrière op de Mexicaanse grens van ongeveer 1050 kilometer lang. En nu? Volgens het rapport dat de US Customs and Border Protection (CBP) op 6 oktober uitbracht, is de muur 1079 kilometer lang. Er is dus in vier jaar tijd amper 30 kilometer bijgebouwd.

Vervanging

Dat wil niet zeggen dat er verder niets is gebeurd. De Trumpregering heeft wel 563 kilometer hekwerk laten vervangen en er staan nog honderden kilometers op de planning om herbouwd te worden. Maar toch: veel nieuwe muur is er niet bijgekomen. En het is ook niet van beton, zoals Trump eerder beloofde. Het is bijna allemaal staal.

Zelf is hij dik tevreden met het resultaat. “Mijn regering heeft meer gedaan dan welke regering ook om de zuidgrens te beveiligen,” aldus Trump in juni tijdens een bezoek aan het bouwwerk. En wie heeft er voor de muur betaald? De Mexicanen natuurlijk niet, dat was gewoon de Amerikaanse belastingbetaler.