Kamala Harris inspireert: ‘We zien in haar wat onze moeders ons voorhielden’

Kamala Harris is de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten. Ze heeft bovendien een Indiase moeder en een Jamaicaanse vader. Het maakt haar tot een inspiratiebron voor vooral zwarte Amerikaanse vrouwen.

Zo schrijft comédienne Mindy Kaling, die net als Harris van Indiase afkomst is, op Twitter: “Ik huil en houd m’n dochter vast. Kijk schat, ze lijkt op ons.”

“Ze is onze zuster”, schrijft Anthea Butler, een zwarte hoogleraar religiestudies in Pennsylvania, in een opiniestuk bij NBC News: “We zien in haar wat onze moeders ons voorhielden en wat onze grootmoeders zich niet eens konden voorstellen. Voor onze dochters en kleindochters zien we een rooskleurigere toekomst.”

“Zo blij dat mijn dochters opgroeien in een land waar een vrouw van kleur de functie van vicepresident bekleedt. Dat dat voor hen altijd maar de gewoonste zaak van de wereld mag zijn”, aldus schrijfster Gabi Moskowitz op Twitter.

Harris verwees in haar overwinningsspeech naar de vrouwen, die haar zijn voorgegaan en die haar uitverkiezing mede mogelijk hebben gemaakt. Ze spreekt van “de generaties vrouwen, zwarte vrouwen, witte, latina en inheemse vrouwen, die in de geschiedenis van onze natie de weg naar dit moment hebben geplaveid.”