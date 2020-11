Trump ontslaat hoogste cyberveiligheidsambtenaar omdat die verkiezingsfraude ontkent

Donald Trump heeft Chris Krebs, de hoogste cyberveiligheidsfunctionaris van het land, ontslagen. Via Twitter. Trump beschuldigde Krebs er van dat hij”zeer onjuiste” verklaringen had gegeven over de integriteit van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Krebs, die als taak had om het verkiezingsproces te beschermen tegen inmenging door hackers, had zich Trumps woede op de hals gehaald omdat hij desinformatie omtrent de verkiezingen had tegengesproken. Dat meldde persbureau Reuters vorige week. Krebs had onder meer Trumps beschuldigingen van verkiezingsfraude aan het adres van de Democraten van de hand gewezen. Hij zei toen al tegen journalisten dat hij verwachtte dat hij zou worden ontslagen.