Baudet besluit op eigen houtje tot leiderschapsverkiezing en is uit bestuur gezet

Het wordt steeds gekker. Thierry Baudet stapte gisteren op als partijvoorzitter van Forum voor Democratie, nu schrijft de gewezen lijsttrekker leiderschapsverkiezingen uit, waarbij hij zichzelf weer kandidaat stelt. Het bestuur, die spreekt van een eenmansactie gaat echter niet akkoord en een meerderheid heeft hem uit het bestuur gestemd.

“Het is aan het partijbestuur om eventueel lijsttrekkersverkiezingen uit te schrijven en niet aan Baudet”, zegt de nieuwe voorzitter Lennart van der Linden.

De Forum-leider kondigde het nieuws zelf aan in een filmpje op Twitter. “Ik heb de verantwoordelijkheid genomen. Ik heb een stap terug gedaan. Om te zeggen: jongens, de rust moet eerst terugkeren”, zegt Baudet in het filmpje.

“Die rust die ik wilde laten terugkeren, is alleen niet teruggekeerd. Het tegenovergestelde is gebeurd. Er is een bitchfight ontstaan, een enorm gevecht in het openbaar, waarbij mij ontzettend veel narigheid wordt aangesmeerd. Er is echt een poging gaande om karaktermoord op mij te plegen.”

Dat er nu zoveel leden opstappen, kan volgens hem “nooit de bedoeling zijn van wat we hebben proberen te doen. Daarom stap ik opnieuw in de spotlight en stel ik mij verkiesbaar als partijleider en kandidaat-lijsttrekker.”

Volgens Astrid de Jong, secretaris van partijbestuur, gaat het om een eenmansactie van Baudet. Naar verluidt is hij per direct uit het bestuur gezet.