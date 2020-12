Rudy Giuliani laat twee luide scheten in het parlement

Er is iedere dag wel iets met de advocaat van Trump Rudy Giuliani. Vorige week zweette hij zijn haarverf uit, eergisteren verscheen hij bij een rechtszitting met een dronken getuige, gisteren liet hij twee luide scheten toen hij werd verhoord door het parlement van Michigan.

Er was eerst de verdenking dat de gas-geluiden waren toegevoegd aan de video. Maar het parlementslid dat hij dichtste bij de voormalige burgemeester zat bevestigde later dat hij de winden luid en duidelijk had gehoord

(luister naar de tweede video hieronder)