‘Amerikaanse diplomaten kregen op Cuba mysterieuze ziekte door gerichte microgolven’

Medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Cuba kregen in 2016 last van onverklaarbare klachten als hoofdpijn, gehoorverlies en misselijkheid. De mysterieuze ziekte zou zijn veroorzaakt door de straling van gerichte microgolven, blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook Canadese ambassademedewerkers en hun gezinsleden maakten in 2016 en 2017 melding van de klachten. In 2018 werden Amerikaanse diplomaten in de Chinese stad Guanghzou ziek, nadat ze vreemde geluiden hoorden. Volgens het nieuwe rapport zijn “gerichte, gepulseerde radio-energiegolven” de meest plausibele verklaring voor het zogeheten Havana-syndroom. Onduidelijk is wie of wat de straling veroorzaakte.

Het zou niet om een doelbewuste aanval gaan, wel is de technologie een halve eeuw geleden door de Russen ontwikkeld. In Oost-Europese en Aziatische landen zijn meer gevallen bekend van klachten door dit soort straling, schrijven de onderzoekers.