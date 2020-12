GGD nog niet klaar om te vaccineren: ‘We blijken wéér niet goed voorbereid’

Nog voor Kerstmis is het Pfizer-vaccin in Europa beschikbaar. Veel Europese landen beginnen dit jaar met vaccineren.

Maar Nederland niet. De GGD is niet klaar, schrijft het AD.

GGD’s melden dat het personeel of de locaties niet het grootste probleem zijn. De bottleneckvolgens de minister, is het op tijd afkrijgen en testen van het IT-systeem, waarin vaccinaties worden geregistreerd. Daarin moet informatie worden gestopt die pas vrijkomt op het moment dat de EMA-toelating is afgerond en als de Gezondheidsraad daarover heeft geadviseerd.

Oppositiepartijen en experts reageren in het AD verbijsterd over ‘dit stroperige proces’. SP-Kamerlid Maarten Hijink: ,,De vaccins komen toch niet als een verrassing?’’ GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger valt hem bij: ,,We blijken wéér niet goed voorbereid!’’

Arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht zegt: ,,Het is sowieso waar dat bij ons alles langer duurt dan in Engeland. Er is altijd nog wel iemand te bedenken die het goed moet keuren. Dat is de ziekte genaamd Hollanditis. Hier wordt niks goedgekeurd voordat iedereen het heeft goedgekeurd.”

Veldepidemioloog Amrish Baidjoe, verbonden aan de prestigieuze London School of Hygiene & Tropical Medicine, ,,We weten eigenlijk al sinds de zomer dat we eind dit jaar of begin volgend jaar het vaccin konden verwachten. Dus de GGD’s hebben zich hier al maanden op voor kunnen bereiden.”