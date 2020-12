Annabel: ‘Ik schaam me diep vanwege Thierry’

Annabel Nanninga schaamt zich dat ze mensen heeft overtuigd op Thierry Baudet te stemmen. „Ik wens hem niets slechts toe, maar dat hij de partij en alle mensen die daar hard voor werken zo heeft verkwanseld, dat neem ik hem echt kwalijk. Enerzijds voel ik een soort vrijheid om niet meer bij het Forum van Thierry te horen. Maar ik schaam me wel echt, ik voel me heel bezwaard tegenover al die mensen die erop gestemd hebben. Ik zie dan iemand voor me die ik ooit heb gesproken en daarvan denk ik ’goh, die gaat nu misschien nooit meer stemmen, die is nu zo teleurgesteld’. Ik snap dat wel.”

Nanninga, geïnterview door De Telegraaf, kwam er anderhalf jaar geleden achter dat Baudet een rare man is, met angstaanjagende ideeën. Ze zegt eerst intern te hebben geprobeerd FvD op een normalere koers te brengen. Normaler in haar ogen, bedoelt ze. Dus inclusief doemgedachten over de overname van Nederland door niet-blanken en inclusief de overtuiging dat er met het klimaat niks aan de hand is.

Maar zonder anti-semitisme en corona-complotheorien.

„Een simpel voorbeeld: ik was heel ontevreden over de coronalijn van onze partij. Ik vond het complotterig. Toen heb ik tegen Thierry gezegd: luister, ga nou niet tussen die demonstranten staan, die Willem Engel-achtige types, er zitten ook allerlei extreemrechtse mensen tussen. Hij zei: ’Goed advies, dankjewel’. Letterlijk de dag erna loopt hij naar buiten en pakt-ie zo’n megafoon en gaat hij die mensen toespreken. Die ontsporing ging het laatste half jaar heel snel. En ik heb mezelf de laatste weken vaak afgevraagd: had ik eerder weg moeten gaan?”