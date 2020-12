Donald Trump heeft nu alleen nog halve criminelen en hele gekken achter zich

Het heeft lang geduurd, maar bijna alle ‘normale’ mensen in zijn Republikeinse partij hebben zich van Donald Trump afgekeerd. Mitch McConnell is weg, minister van Justitie Barr is weg. “Wat overblijft, zijn losgeslagen complotdenkers en oude getrouwen die het gevoel van handboeien rond de polsen al kennen. De adviezen die zij Trump verschaffen, doen het ergste vrezen voor diens laatste maand aan de macht,” schrijft de correspondent van De Morgen

Dat de verkiezingsuitslag is vervalst door communisten uit Cuba en China, die samenzweerden met Hillary Clinton, de CIA en de zeven jaar geleden overleden Venezolaanse leider Hugo Chávez. Dat verklaarde advocate Sidney Powell vorige maand op een persconferentie aan de zijde van Trumps raadsheer Rudy Giuliani. Ook aanwezig op de vergadering was Patrick Byrne, de gewezen CEO van de internethandel Overstock.com. Die functie moest hij laten varen toen bleek dat hij de lakens deelde met een Russische spionne die ondertussen is veroordeeld en het land uitgezet. Byrne runt nu een website met complottheorieën en één van zijn laatste tweets suggereert dat China stemcomputers hackte langs de thermostaat in één van de telbureaus.

Hij heeft de afgelopen dagen twee belangrijke wetten geweigerd te tekenen en 26 boeven uit de cel laten halen.

Nog 25 dagen te gaan. Er kan nog van alles gebeuren