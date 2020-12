Israel wil in twee maanden hele bevolking te vaccineren

Nog voor Nederland is gestart met inenten is Israel op volle stoom om de hele bevolking te vaccineren.

De ambitie is in januari 4,5 miljoen Israëliërs te hebben gevaccineerd, en de 4 miljoen overigen en februari. Het tempo ligt nu al op 60.000 per dag. Als de doelstelling wordt gehaald kan Israel het eerste land zijn dat klaar is met vaccineren.

Het land gaat overigens vandaag voor de derde keer in lockdown. Opmerkelijk is ook dat de Israëlische regering alleen de eigen burgers vaccineert. Op de bezette Westoever worden wel de Joodse kolonisten ingeënt, maar niet de Palestijnen