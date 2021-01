Hugo de Jonge is door zijn krediet heen

Van redder van het land in het voorjaar is hij geworden tot een minister die voortduren belachelijk wordt gemaakt en die vrijwel niemand meer serieus neemt.

Laatse voorbeeld: niemand lijkt de vaccinatiestrategie van het kabinet nog te steunen. Leden van het OMT rebelleren openlijk tegen de aanpak van De Jonge. Het RIVM heeft aan de NOS laten weten dat het ’logistiek gezien’ mogelijk is om essentieel zorgpersoneel eerder te vaccineren. De instantie waar het kabinet al de hele pandemie zwaar op leunt, wijst naar Den Haag: „Of die keus moet worden gemaakt, is een politieke afweging.”

Ook politiek brokkelt zijn gezag af. Nu hij geen CDA-leider meer wordt hoeven de andere regeringspartijen niet voorzichtig met hem te zijn. Hoewel De Jonge aan het Binnenhof respect krijgt voor zijn harde werken en er medeleven is voor alle bedreigingen aan zijn adres, stijgt de weerzin tegen alle niet waargemaakte verwachtingen en het stroperige proces rond de vaccinatiecampagne.

De reeks met valse verwachtingen van De Jonge is inmiddels lang. Het plan om met massaal testen en degelijk bron- en contactonderzoek een nieuwe lockdown te voorkomen is afgelopen zomer jammerlijk mislukt. De corona-app die daarbij moest helpen is keer op keer uitgesteld.

Vermoedelijk wordt De Jonge gered door de naderende verkiezingen. Maar zoals Joop Zoetemelk al zei: 17 maart is nog ver.