Lockdown langer en mogelijk ook strenger

Het is vrijwel zeker dat Nederland ook na 19 januari in lockdown blijft.

,,Ik ben niet erg hoopvol over wat er kan op 19 januari”, zei premier Mark Rutte gisteren tijdens een.



,,Je moet terug naar drie ic-opnames per dag”, aldus Rutte. ,,We zitten nu op vijftig, zestig opnames op de intensive care per dag. Pas bij tien opnames – en dan praat je over dagelijks zo’n 3600 besmettingen – kun je iets versoepelen. We zijn er echt nog niet.”



Haagse bronnen bevestigen het AD en de NOS dat een verlengde lockdown onafwendbaar is. Dat betekent dat niet alleen de horeca, maar ook alle niet-essentiële winkels en sportclubs langer dicht blijven. Het zou kunnen dat er een aanscherping komt: het kabinet denkt daarbij aan het sluiten van meer winkels en hotels voor recreatieve overnachtingen.



Ook de scholen, die op 18 januari weer zouden openen, moeten op slecht nieuws rekenen.

Volgens het RIVM blijven ‘overtuigende effecten van de lockdown van 15 december vooralsnog uit’. Het instituut had gehoopt dat de besmettingscijfers al gekelderd zouden zijn. Het kabinet vreest dat de cijfers de komende dagen nog stijgen.