Hoe konden Trump-aanhangers zo gemakkelijk het Capitool binnendringen?

Bijna iedereen die er in de VS er toe doet was verzameld in het Capitool. Alleen de zittende president en de inkomend president ontbraken. Toch konden gewapende opstandelingen relatief gemakkelijk binnenkomen. Het Capitool met aan de ene zijde het Huis van Afgevaardigden en de andere zijde de Senaat heeft sowieso zijn eigen veiligheidstroepen die vandaag allemaal paraat stonden voor de officiële telling van de uitslagen van de presidentsverkiezingen: de Capitol Police. Ook duizenden politieagenten van de stad Washington waren opgetrommeld om de protestmars die tegelijkertijd was aangekondigd te begeleiden. Het Metropolitan Police Department van de stad had alle 3.750 beschikbare agenten ingezet. Ook agenten van de Park Police en de Secret Service waren aanwezig in de stad.

Brendan SMIALOWSKI / AFP

Het lijkt er op dat de politie de problemen zwaar heeft onderschat. Volgens de commissaris van de Metropolitan Police hadden de veiligheidstroepen de menigte onder controle toen ze na een toespraak van Trump naar het Capitool optrokken. Toen de demonstranten daar waren aangekomen, “veranderde hun houding echter grondig”, volgens Robert J. Contee. “Ze braken door de hekken en omsingelden de aanwezige agenten. Door het gewelddadige gedrag en hun pogingen het gebouw binnen te dringen, braken er rellen uit. De demonstranten hadden duidelijk de bedoeling het gebouw binnen te vallen, en gebruikten zelf ook traangas tegen agenten.” Maar kennelijk was dat op geen stukken na genoeg.

Volgens The New York Times werd er al heel de dag in kringen van Trump-aanhangers online opgeroepen welke straten te nemen richting het Capitool om zo de politie te misleiden. Ook hadden verschillende betogers gespecialiseerd gereedschap bij zich om deuren en ramen open te breken. Een deel van de aanval lijkt dus in elk geval vooraf gepland geweest te zijn.