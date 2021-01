Wie Engeland binnenkomt moet in een quarantaine-hotel

Reizigers die in Groot-Brittannië aankomen, worden mogelijk gedwongen in quarantaine te gaan in een hotel met gezichtsherkenningstechnologie om ervoor te zorgen dat ze hun kamers niet verlaten, schrijft de Sunday Times.

Het Britse kabinet heeft opdracht gegeven een plan uit te werken dat moet verhinderen dat besmette reizigers nieuwe versies van het corona-virus meenemen naar Engeland. Nu al gelden strikte maatregelen, binnenkomende reizigers worden geacht in quarantaine te gaan.

Maar er wordt gewerkt aan een plan om die quarantaine controleerbaar te maken. Reizigers moeten na binnenkomst in door de staat gecontroleerde quarantaine-hotels.