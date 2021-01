Rutte: “Basisonderwijs zo mogelijk 8 februari open”

Het kabinet stuurt erop aan dat de basisscholen in de week van 8 februari weer opengaan. Premier Rutte: “Als het enigszins kan moeten de basisscholen weer open.” Minister van Financiën Hoekstra was stelliger: “Het moet gek gaan willen we niet besluiten de scholen de openen.

Naar verluidt vindt de ministerraad de schade voor de kinderen om nog langer thuis te zitten zo groot dat een langere sluiting onverantwoord is. De knoop is nog niet helemaal doorgehakt, omdat het kabinet een nader advies van het Outbreak Management Team afwacht. Dinsdag wordt bekend gemaakt of de basisscholen inderdaad opengaan

“We zien een traag dalende lijn in de besmettingen. Tegelijk rukt de Engelse mutant op. En we moeten nieuwe varianten tegenhouden.”

“Ik begrijp goed dat mensen van de maatregelen genoeg hebben, gefrustreerd zijn of zelfs tegen. Je mag ook demonstreren, maar laat je demonstratie niet kapen door relschoppers.”