Kan Donald Trump een come back maken in 2024?

Toen Donald Trump het Witte Huis verliet, amper twee weken nadat hij een opstand van extreem rechts had aangemoedigd, leek zijn rol uitgespeeld. Veel vooraanstaande republikeinen keerden zich van hem af, sponsors lieten hem in de steek en hij was zijn twitter-megaafoon kwijt.

Maar er zijn pas twee weken verstreken en zijn kansen lijken al groter. In de senaat lijkt er geen twee derde meerderheid voor impeachment. Hij zal dus pochen dat hij de enige president is die twee keer is vrijgesproken.

De fractieleider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigde is op audiëntie geweest in Florida, om met Trump over de koers van de partij te overleggen. En nog steeds steunt een royale meerderheid van de Republikeinse kiezers de ex-president. Wat er van zijn macht in 2024 over is is dus niet zeker.

Het is maar één president sinds 1776 gelukt een tweede keer verkozen te worden na een verloren verkiezing. Dat was Grover Cleveland, voor het eerst gekozen in 1884, ternauwernood verslagen in 1888 en opnieuw verkozen in 1892.

Maar Trump heeft geen precedent nodig weten we na vier jaar. Er was ook nog nooit een precedent van een president die een opstand steunde terwijl hij nog aan de macht was.

Er zijn meer dingen die meespelen. Er zullen de komende jaren rechtszaken dienen tegen Trump en zijn familie. Het kan heel goed zijn dat hij daarvan een of meerdere verliest.

Dan is er zijn bedrijf: de eerste keer werd hij verkozen als geslaagde zakenman. Als hij de komende jaren (weer) failliet gaat zal dat zijn populariteit niet helpen.

En dan is er nog de dood. In 2024 is Trump 78. Als hij dan nog leeft: hij is obees en leeft ongezond