Israel: bij de helft bevolking gevaccineerd, toch lockdown

Er zijn in geen land ter wereld zoveel mensen al gevaccineerd als in Israel. Volgens de jongste cijfers zijn 4 miljoen Israëliërs gevaccineerd. Het land heeft 9 miljoen inwoners.

En toch zijn er nog steeds veel nieuwe besmettingen en doden. Relatief meer dan in Nederland. Oorzaak: een groep haredim, zoals de ultra-orthodoxen in Israël worden genoemd, die niet gelooft in vaccinaties, maar alleen in Jahweh. De haredim maken 12 procent van de bevolking uit, maar 40 procent van de besmettingen. Daarnaast zijn ze vermoedelijk de besmettingsbron van nog veel meer mensen. Ze hebben lak aan de maatregelen. Zij houden een groot deel van hun scholen gewoon open, bezoeken bruiloften en begrafenissen soms met honderden tegelijk, en komen in grote groepen samen in de synagoge.

De ultra-orthoxen maken deel uit van de regering van Israel. Dus kunnen ze redelijk ongestoord hun gang gaan.

Premier Netanyahu hoopte dat de verkiezingen (23 maart) zouden gaan over zijn succes met vaccineren. Maar ze zouden nu wel eens kunnen worden gedomineerd door de afkeer van de gemiddelde inwoners van Israel van de gijzeling door de orthodoxie