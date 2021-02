Door nieuwe rekenmethode lijken plots veel meer Nederlanders gevaccineerd: hoe kan dat?

In één keer kwamen er zondagmiddag 120.000 prikken bij op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Er blijken tot en met zaterdag niet 226.298 prikken gezet, maar 346.000. Dat is niet een béétje meer, maar 50 procent meer. Waar komen al die gevaccineerden ineens vandaan?

Verkeerd geteld

Het ministerie van Volksgezondheid probeert de schuld in de schoenen te schuiven van de ziekenhuizen: zij zouden niet alle gezette prikken hebben doorgegeven. De ziekenhuizen ontkennen dat echter ten stelligste en noemen de uitspraken ‘apert onjuist’. “Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft namens de ziekenhuizen vanaf 6 januari dagelijks de vaccinatiecijfers gerapporteerd”, melden ze aan het AD. “Aangezien de ziekenhuizen ook de huisartsen vaccineren, heeft het LNAZ ook de vaccinatiecijfers van de huisartsen gerapporteerd. Beide getallen zijn telkens gemeld aan VWS en gepubliceerd op de website van het LNAZ, het VWS-dashboard en in de media.”

Geleverde doses

Een woordvoerder van het ministerie krabbelt in de Volkskrant een beetje terug. Het verschil zou hem vooral zitten in de vaccinaties bij verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen. De teller stond daar op bijna 17.000, maar in werkelijkheid zijn er al een kleine 90.000 prikken gezet. Daarnaast zouden er nog enkele tienduizenden tweede prikken bij zorgpersoneel niet zijn meegerekend.

Het ministerie rekende eerst met het aantal toegediende vaccins zoals dat door de diverse instellingen werd doorgegeven, maar telt nu het aantal geleverde doses. “Die zijn na verwerking nog slechts vier dagen houdbaar”, zegt de woordvoerder. “Dat aantal delen we dan door vier en verdelen we over de vier dagen dat het nog gebruikt kan worden, minus de spillage.”

Er werd trots bij vermeld dat Nederland nu niet 1,3 procent van de mensen heeft ingeënt, maar tegen de 2 procent. Daarmee bungelen we niet meer onderaan in Europa, maar met een EU-gemiddelde van 2,7 procent is het nog steeds niet iets om trots op te zijn. Bovendien: na die ellelange voorbereiding, zogezegd om de ict-systemen op orde te krijgen, mag je toch veronderstellen dat tellen wel lukt.