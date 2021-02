AOC: ‘Ik ben slachtoffer van seksueel geweld’

Alexandria Ocasio-Cortez zegt dat ze bij de opstand op 6 januari zo verschrikkelijk bang was, omdat ze een trauma heeft vanwege seksueel geweld eerder in haar leven. “Ik ben een overlevende van seksueel geweld, en dat heb ik in mijn leven niet veel mensen verteld.”

De politica sprak over het cumulatieve effect van meerdere trauma’s … en dat het moeilijker wordt om te herstellen na elke nieuwe bedreigende gebeurtenis.

Die dag, zei Ocasio-Cortez op een Instagram Live-uitzending, verstopte ze zich achter een badkamerdeur in haar kantoor, uit angst voor haar leven.

Ze evacueerde met een stafmedewerker naar een ander gebouw