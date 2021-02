Nieuwe bewijzen corruptie CDA-gedeputeerde

Ger Koopmans is sinds 2014 gedeputeerde namens het CDA in Limburg. Hij stond óók op de loonlijst van een baggerbedrijf als commissaris in de tijd dat dat bedrijf een order probeerde te krijgen bij een project aan de Maas. Nieuwe onthullingen van NRC tonen vandaag dat Koopmans zeer actief probeerde ambtenaren van de provincie te pressen aan zijn bedrijf de voorkeur te geven.

Ernstig is ook dat Koopmans heeft geprobeerd zijn betaalde nevenfunctie geheim te houden. belangen had. De 30.000 euro die hij als commissaris kreeg, ontving hij via zijn eigen adviesbureau dat hij niet had opgegeven op zijn openbare lijst met nevenfuncties. Er loopt een onderzoek naar Koopmans gedrag