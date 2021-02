FvD’er Freek Jansen denkt dat racistische apps van Forum doodnormaal zijn: ‘Je moet alles kunnen zeggen’

Freek Jansen denkt dat mensen in ‘buurtapps, sportapps en studentenapps’ ook racistische gesprekken voeren. “Het zijn grappen, provocerende opmerkingen. Gewoon een beetje borrelpraat”, zegt de nummer 7 van de Forum-lijst in het NPO2-programma Danny’s wereld.

Hij reageert daarmee op de opgedoken groepsapps waarin kopstukken van Forum voor Democratie, waaronder leider Thierry Baudet zelf, spreken over het verschil in IQ tussen witte mensen, ‘African Americans’ en ‘Hispanics’. Ook vraagt Baudet: ‘Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?’, waarop kandidaat-Kamerlid Gideon van Meijeren, antwoordt: ,,Hell no.”

“Ik denk dat wij onder een vergrootglas liggen,” reageert Freek Jansen. “Het is selectief. Als er bij ons iets in zo’n appje gebeurt, dan is het meteen groot nieuws. Als het ergens anders gebeurt niet. Dat hebben we eerder gehad met de jongeren van VVD of CDA. Die maken de hele dag dit soort grappen, gaan veel verder met dit soort dingen. Dat komt niet in het achtuurjournaal. Het is selectieve verontwaardiging.”

Je moet mensen kunnen beledigen vindt Jansen. “Je mag nergens meer grappen over maken. Ik vind dat je alles mag zeggen, totdat je oproept tot geweld.”