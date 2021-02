Voor de zomer komt er een vaccinpas

De Nederlandse politiek is nog niet zover, maar in Europa worden de geesten rijp gemaakt voor een vaccinpas, die reizen binnen Europa mogelijk moet maken. Vooral de Zuid-Europese toeristen-landen dringen daar sterk op aan, om niet nog een hele zomer aan inkomsten te missen.

Hoewel er zeker geen doorbraak wordt verwacht over het onderwerp als de EU-leiders donderdag op een informele videotop met elkaar praten, is het wel de verwachting in Brussel dat voor de zomervakantie in juli losbarst er ’iets’ moet kunnen liggen.

En dan zal ook in Nederland gelden: mensen die ingeënt zijn mogen meer dan mensen die dat niet wilden of die nog niet aan de beurt zijn geweest.

Vooral vanuit Zuid-Europa is de druk groot om snel tot een vaccinatiepaspoort te besluiten. Landen als Spanje, Italië en Griekenland zijn economisch zeer afhankelijk van het toerisme en een zomer zonder buitenlandse toeristen zou een ramp betekenen.