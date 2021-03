Verkiezingsdebat: Iedereen valt Rutte aan, links pakt niet door

Gisteravond gingen de zes lijsttrekkers van de grootste partijen met elkaar in debat op RTL. Opvallende afwezige was de lijsttrekker van de zevende partij, wat Kamerzetels betreft: Lilianne Ploumen van de PvdA. In het debat moest het vuur komen van kiezers, die de kans kregen om een partijleider aan de tand te voelen.

Politiek verslaggever Fons Lambie tegen RTL Nieuws: “Niet de andere lijsttrekkers, maar een kiezer drong de premier even in het nauw.” Dat gebeurde door een gedupeerde van de toeslagenaffaire.

Ook CDA-leider Wopke Hoekstra kreeg ervan langs toen hij tegen een horecaondernemer zei dat er 75 miljard aan coronasteun is uitgetrokken. De ondernemer wees hem er fijntjes op dat bijna de helft daarvan naar de KLM gaat. “De CDA-leider zag je toch even zweten en worstelen met de zorgen van burgers”, legt Lambie uit.

Opvallend genoeg waren alle partijleiders, zelfs Mark Rutte, voor lastenverzwaring voor mensen met de hoogste inkomens. “Alle deelnemers vinden dat de rijkste Nederlanders ook na de coronacrisis de meeste belasting moeten betalen.”

Verder was het debat vooral een robbertje bekvechten tegen premier Rutte. “In de peilingen zie je dat VVD-leider Rutte de te kloppen man is. Daarom kreeg de premier aanvallen te verwerken, zoals van Hoekstra over zijn geloofwaardigheid en van Wilders over opening van de samenleving.”

Lambie vond verder dat de linkse partijen ‘niet doorbeten’. “Die linkse partijen hebben allebei gezegd dat ze willen meeregeren na de verkiezingen, dus kwamen zij met minder keiharde aanvallen en vooral pleidooien voor samenwerken en naar elkaar luisteren.”

