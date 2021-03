Amanda Gorman achtervolgt door bewaker omdat ze er ‘verdacht’ uitziet

Je kunt de dichteres zijn die de inauguratie van de president van Amerika wereldwijd deed oplichten, maar de dag erop kan je dan weer een jonge zwarte vrouw zijn. En dus verdacht.

“Dit is de realiteit voor zwarte jonge vrouwen: Het ene moment ben je een icoon, het volgende een bedreiging”, zo schrijft Gorman.

Een bewaker vond het maar verdacht dat ze in de buurt van het appartementscomplex waar ze woonde liep.

De man leek niet te geloven dat ze er woonde: “Ik toonde hem mijn sleutels en liet mezelf binnen. Hij vertrok, zonder sorry te zeggen.”

“In zekere zin had hij gelijk: IK BEN EEN BEDREIGING”, zo schrijft de dichteres later op Twitter. “Een bedreiging voor onrecht, ongelijkheid en onwetendheid. Eender wie de waarheid spreekt en met hoop wandelt, is een duidelijk en dodelijk gevaar voor de bestaande machten.”