Paus vraagt Irakese Christenen IS te vergeven

Paus Paulus bezocht vandaag het gebied waar de extremisten van IS het meest hebben huisgehouden. Vanuit de ruïnes van een kerk vroeg hij de christenen van Irak – waarvan er velen gevlucht zijn – hun vijanden te vergeven.

Bij elke stop in Noord-Irak reageerden de restanten van de christelijke bevolking juichend, zingend en uitgedost in kleurrijke kleding. Zware beveiliging voorkwam dat Francis zich in de menigte stortte zoals hij normaal zou doen. Toch leken ze gewoon dolgelukkig dat hij was gekomen en dat ze niet waren vergeten.

De traditioneel christelijke steden in de Nineveh-vlakten in het noorden liepen in 2014 leeg toen christenen – ook veel moslims – de aanval van de Islamitische Staatsgroep ontvluchtten.