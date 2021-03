Wopke Hoekstra: ’Rutte vertelt onzin over bezuinigingen’

Ten einde raad gaat CDA-lijsttrekker Hoekstra nu dreigen. Volgens hem staat Nederland er minder briljant voor dan Mark Rutte beweert en wachten er na corona moeilijke tijden met bezuinigen.

„In de krantenadvertentie van de VVD van Mark Rutte staat letterlijk: we gaan de komende jaren niet bezuinigen. Vervolgens zei Rutte in het eerste debat dat hij dat weer niet kan beloven. Tja. Ik wil ook graag dat er niet bezuinigd wordt. Als we het verstandig aanpakken is het waarschijnlijk niet nodig. Maar Nederlanders voelen op hun klompen aan dat je niet tot in de eeuwigheid kunt beloven dat er niet bezuinigd wordt. Het is een onzinverhaal van Rutte.”

Hoekstra wil pas na de verkiezingen vertellen waarop hij wil bezuinigen