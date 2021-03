Waarom het stemmen tellen in Rotterdam zo lang duurt

Wie benieuwd is naar de verkiezingsuitslag in de eigen stad of gemeente kan dat allang opzoeken, behalve de Rotterdammers onder ons. Die weten nog altijd niet hoe hun stad heeft gestemd. Dat komt onder andere, omdat de stemmentellers vannacht moe waren.

“Het ligt aan meerdere dingen”, zegt verantwoordelijke Yvonne van Hal in het NOS Radio 1-journaal. “Zo viel er een aantal tellers uit doordat ze corona bleken te hebben, dus we hadden minder mensen dan gepland.”

Ook moesten stembussen na 21 uur nog naar Ahoy worden gereden. “We hebben 66 stembureaus die te klein waren om op locatie te tellen. Die zijn uit heel Rotterdam naar Ahoy gekomen, dus dan begin je eigenlijk al met vertraging”, aldus Van Hal.

Tenslotte waren de tellers vannacht om 3 uur doodop. “Dan denk je: is het nog verstandig om door te gaan met tellen?” zegt Van Hal, die besloot de boel stil te leggen en de volgende ochtend verder te gaan. Rotterdam verwacht aan het eind van de middag klaar te zijn.