Oud-informateur over notitieblunder Ollongren: “Bizar, zo informeel, lijkt wel een studentenvereniging”

De uitgelekte notitie van oud-verkenner Kajsa Ollongren met de gewraakte woorden ‘Pieter Omtzigt: functie elders’ is niet alleen pijnlijk, maar ook weinig professioneel. PvdA’er Klaas de Vries: “Ik vind het bizar allemaal.”

De Vries, informateur bij twee kabinetten, vervolgt tegen RTL Nieuws. “Het is een beetje alsof het bestuur van een studentenvereniging wordt geformeerd, zo informeel als het gaat.”

“Dat je in vertrouwen met groot aantal partijen spreekt en ruimte zoekt, dat vind ik vrij normaal. Dat kun je niet in het openbaar doen.” Maar het moet wel netjes verlopen. “Je moet jezelf achteraf kunnen legitimeren door de zuiverheid van het proces. Dat is hier misgegaan.”

Een meer openbare formatie is volgens hem niet de oplossing. “Dan krijgen mensen de neiging om alleen nog maar aan hun eigen posities vast te houden en wordt de ruimte om te bewegen heel klein”, zegt hij.

Politiek verslaggever Roel Schreinemachers benadrukt dat de blunder van Ollongren gevolgen heeft. “Nu het vertrouwen zo is beschadigd is het lastig door te gaan alsof er niets is gebeurd. De nieuwe verkenners Koolmees (D66) en Van Ark (VVD) wilden met een schone lei beginnen, maar zolang niet duidelijk is wie er achter de notities zit over de positie van Omtzigt, blijft er wantrouwen bestaan tussen de partijen.”