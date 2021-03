Steunmars voor Pieter Omtzigt

Vandaag worden als steun aan Pieter Omtzigt rond het middaguur rondjes gelopen bij het gemeentehuis in Enschede, de stad waar de CDA’er woont.

De steunmars die om 11.55 uur (vijf voor twaalf) begint is een idee van de Veenendaalse Harold van Garderen. Hij noemt het in Tubantia geen demonstratie of manifestatie. „Zonder spandoek en zonder leuzen. Gewoon wandelen en praten over wat er aan de hand is”

„Ik heb zelf het gevoel dat onze volksvertegenwoordigers er niet meer namens ons zitten. Kijk naar wat er gebeurt bij de Belastingdienst. Het lijkt of de overheid meer tegen je is dan voor.” Dus besloot de Veenendaler als signaal te gaan wandelen. „En waar kan je dat beter doen dan in Enschede, de stad van Omtzigt?”