Strijdbare Rutte: ik ga door

Mark Rutte toonde zich om half vier vannacht vol strijdlust. “Ik ga door zolang het kan. Ik ga mijn stinkende best te doen het vertrouwen terug te verdienen. Ik heb de boodschap goed gehoord en zal als demissionair premier en in de formatie proberen alles te doen om het goed te maken.”

“Als premier heb ik het vertrouwen in meerderheid niet verloren. Men heeft grote bezorgdheid over de macht en tegenmacht en dat is een zaak waar ik extra hard aan zal werken.”

“Ik denk dat ik nog geloofwaardig, anders zou ik niet doorgaan. Ik denk dat ik vandaag heb laten zien dat ik de waarheid spreekt. Ik zal op een thema als openheid nog meer mijn best doen.”

“Ik vind mezelf nog geloofwaardig, ook in de coronacrisis.”