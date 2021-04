Topambtenaar Paul Abels heeft jarenlang ‘ontoelaatbare’ tweets geschreven over Pieter Omtzigt, terwijl hij als hoge NCTV-chef over zijn veiligheid moest waken. Hij noemde hem onder meer ‘de meester van het complotdenken’ en ‘een ongeleid projectiel dat irritatie wekt’.

‘Een solist pur sang die een fractie moet leiden. Recept voor mislukking’, twittert Paul Abels in juli 2020 als Pieter Omtzigt zich kandidaat heeft gesteld als CDA-lijsttrekker. Het is een tweet uit een jarenlange reeks van negatieve tweets over het Kamerlid dat radioprogramma Argos onder de loep nam. Zo noemt Abels Omtzigt ‘een ongeleid projectiel dat irritatie wekt’, beschrijft hij zijn ‘azijnzure blik’ en schrijft hij: ‘Ja hoor. De meester van het complotdenken roert zich weer.’

De NCTV is onder meer verantwoordelijk voor de beveiliging van politici en voor de inschatting in hoeverre zij bedreigd worden, met name tijdens verkiezingen. Pieter Omtzigt werd in augustus 2020 op straat in Den Haag belaagd door demonstranten tegen de coronamaatregelen. Hij had beveiliging nodig toen hij onderzoek deed naar de moordaanslag op journaliste Daphne Caruana Galizia op Malta.

Volgens Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, kunnen de tweets over Omtzigt niet door de beugel. Juist vanwege Abels toppositie bij de NCTV. ,,Abels overtreedt hiermee waarschijnlijk de juridische grenzen die aan vrijheid van meningsuiting van ambtenaren zijn gesteld; zeker gaat hij over de grenzen van het betamelijke”, zegt hij tegen Argos.