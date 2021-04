‘Pieter Omtzigt is op een missie’

Van de man die de formatie kan maken en breken (en ook de toekomst van Rutte en Hoekstra) horen we even niks. Hij komt bij van een burnout, die hij opliep in zijn strijd tegen de regenten en de belastingdienst. Die voerde hij samen met SP'er Renske Leijten.

Weet zij wel hoe het met hem gaat en wat hij wil? ‘Zeker', zegt zij tegen De Volkskrant. 'Daar ga ik niet te veel over zeggen. Met Pieter is het meer geworden dan goed collegiaal contact.’

‘Ja. Ik vind het een briljante man. Ik moet vaak om hem lachen. Als hij doordraaft, zeg ik weleens: ho, ho, ho.’

En er gaat iets komen uit Twente, denkt Leijten. ‘Pieter is op een missie. Natuurlijk moet hij nu uitrusten. Maar hij heeft zijn boek Een nieuw sociaal contract toch niet voor niets geschreven? Als hij nu up and running was, hadden we vast plannen gemaakt.’