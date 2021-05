Zit reusachtige Biden in een poppenhuis? Hilariteit op Twitter over bizarre foto

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill gingen vorige week op bezoek bij de oudste nog levende ex-president van de VS, Jimmy Carter (96) en zijn echtgenote Rosalynn (93). De foto van het bezoek maakt de tongen los: De Carters lijken minimensjes en de Bidens ogen reusachtig.

Foutje van de groothoeklens, maar het internet is genadeloos en maakt grappen over 'het poppenhuis van de Carters' en 'de reuzen Joe en Jill'. Hoe erg de foto een vertekend beeld geeft, blijkt als je de ware lengtes van beide mannen kent: Joe Biden is 1,82 meter en Jimmy Carter is maar 5 centimeter kleiner, namelijk 1,77 meter.

There. I fixed it. pic.twitter.com/dmjLiX3oXk — 🌊 Deonardo La Vinci 🌊 (@DeonardoLeVinci) May 4, 2021

What kind of “living arrangement” is this? Does JIMMY CARTER live in a DOLL HOUSE? pic.twitter.com/DxBjo9ZtOK — Greg Kelly (@gregkellyusa) May 4, 2021