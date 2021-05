Forum voor Democratie valt uiteen

Thierry Baudet ziet Forum voor Democratie uiteen vallen. Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders (de nummers 2, 3 en 4 van de fractie) breken met de partijleider. Het drietal gaat zelfstandig verder in de Tweede Kamer. Dat meldt het Brabants Dagblad.



,,Er is de afgelopen weken een fundamenteel verschil van inzicht ontstaan met Baudet over de manier waarop we onze doelen willen bereiken”, zegt Smolders in een toelichting op de afsplitsing. Het Tilburgse Tweede Kamerlid doelt onder andere op de veelbesproken ‘bevrijdingsposter’, met diverse verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Baudet riep op om van 5 mei (Bevrijdingsdag) een demonstratie tegen het coronabeleid te maken. ,,Dat heeft geen enkel nut.”