Vogelkooi en konijnenhok worden verboden

Konijnen en vogels mogen vanaf 2023 mogelijk niet meer in een hok of kooi worden gehouden. Dat is het gevolg van een nieuwe dierenwet, die vorige week geruisloos is aangenomen door de Eerste Kamer.

Die nieuwe wet, ingebracht door de Partij voor de Dieren, regelt dat dieren vanaf 1 januari 2023 geen pijn of ongemak meer mogen hebben als ze in een stal, hok of kooi worden gehouden. Dan kan ook zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de landbouw. Want de rechter zal gaan uitmaken of dieren pijn of ongemak hebben.

De wet gaat niet alleen over vee - zoals kippen, varkens en koeien - maar óók over huisdieren. ,,Daarbij kun je dus ook denken aan het eenzame konijn in het hok in de achtertuin of aan de vogel in de kooi’’, zegt Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht tegen het AD. Volgens de nieuwe wet moeten dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen: hokken, stallen en kooitjes moeten daarop worden aangepast.