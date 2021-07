Wethouder Laurens Ivens (SP) stapt op wegens grensoverschrijdend gedrag

Woonwethouder Laurens Ivens (SP) treedt per direct af als stadsbestuurder na klachten over (verbaal) grensoverschrijdend gedrag. Ivens erkent dat dingen niet goed zijn gegaan en dat hij om deze redenen niet langer aan kan blijven als wethouder. Dat meldt Het Parool

In 2019 werd Ivens volgens Het Parool al eens gewaarschuwd door burgemeester Halsema nadat er klachten waren over ongepaste communicatie met vrouwelijke medewerkers. In 2020 volgden nog eens vijf signalen van ongewenst gedrag. “Ik ben hier ontzettend van geschrokken omdat ik me daar op het moment zelf niet van bewust ben geweest. Achteraf moet ik wel constateren dat deze klachten helaas terecht zijn”, schrijft Ivens in zijn afscheidsbrief.

Ivens: „De klachten hebben in alle gevallen geen betrekking op fysiek contact maar betreffen opmerkingen die overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend zijn ervaren.”

“Er is voor mij in mijn dagelijkse werk met enkele ambtenaren een onwerkbare situatie ontstaan op basis waarvan ik niet langer kan en wil aanblijven als wethouder.”