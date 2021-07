Rutte negeerde adviezen en heropende nachtleven overhaast

Het kabinet heeft op 26 juni toestemming gegeven voor de heropening van nachtclubs zonder een advies hierover van de Fieldlab-experimenten af te wachten. Verschillende adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) en Fieldlab over hoe evenementen weer veilig kunnen plaatsvinden zijn daarnaast genegeerd, blijkt uit Tweede Kamerstukken en gesprekken van het NRC met betrokkenen. De heropening van het nachtleven liep de afgelopen weken uit op een grote besmettingsgolf, waarvoor het kabinet excuses aanbood.

Juist de resultaten van een extra Fieldlab in een disco waren nog niet binnen. En juist met de disco's en nachtclubs liep het helemaal fout. En nu die resultaten er wel zijn blijkt dat het openen van dat soort gelegenheid erg riskant was.

Fieldlab zelf heeft geconcludeerd dat clubbezoek „een hoger besmettingsrisico per uur” kent dan andere evenementen, zegt programmamanager Pieter Lubberts. Het zou aan het kabinet hebben willen adviseren de ventilatienorm voor clubs te stellen op 24 kubieke meter per persoon per uur.

Bij de heropening van de clubs waren de voorwaarden veel minder streng. Het kabinet stelde geen beperkingen aan het aantal bezoekers, en ook geen aanvullende eisen aan de ventilatie. Sterker nog, door de inwerkingtreding van de nieuwe Alcoholwet op 1 juli werden de ventilatieregels voor horeca soepeler. Met de nieuwe richtlijnen hoeft de lucht in binnenruimtes grofweg vijf keer minder per uur te worden ververst.