Europa is vastbesloten: geen vluchtelingen uit Afghanistan

De EU-landen zetten alles op alles om de komst van migranten uit Afghanistan tegen te houden. Vandaag wordt een besluit genomen dat moet zorgen dat er geen golf van Afghanen naar Europa komt. De Europese grenzen blijven dicht, wel komt er extra geld voor de opvang van Afghanen in buurlanden als Pakistan en Iran. De ontwerptekst is gisteren door de ambassadeurs van de EU-landen goedgekeurd en zal vandaag worden bekrachtigd door de ministers van asielzaken.

“De tekst is hard, Fort Europa.”, stelt een ambtenaar in De Morgen.

In één zin wordt voorzichtig gesproken over het toelaten van kwetsbare vluchtelingen (vrouwen en kinderen) door de lidstaten, maar louter op vrijwillige basis door de EU-landen. Het noemen van aantallen werd door de meeste ambassadeurs voorbarig en ongewenst genoemd. Vooral Oostenrijk en Polen trapten op de rem.

Maar ook in Duitsland is er geen enkele animo om de toestroom van 2015 te herhalen. Het Wir schaffen das waarmee bondskanselier Merkel in 2015 migranten welkom heette – zonder overleg met de andere lidstaten – is in de EU anno 2021 veranderd in ‘nooit meer’. Eenzijdige acties van lidstaten zijn uit den boze en alle aanmoedigingen tot illegale migratie ‘moeten worden voorkomen’. Verder wordt in de ontwerptekst gepleit voor actieve informatiecampagnes onder Afghaanse vluchtelingen om de reis naar de EU vooral niet aan te vatten.