Rutte: ‘Nederland kan nummer 1 in de wereld worden op het gebied van klimaat en stikstof’

Premier Rutte was in zijn jaarlijkse gesprek met de schrijvende pers ongemeen optimistisch over de staat van het land. "We hebben een unieke kans om het klimaatprobleem aan te pakken. We kunnen het lijden om vergaande maatregelen te nemen. Het is een samenloop van omstandigheden die je maar heel zelden in de geschiedenis ziet: een enorm maatschappelijk vraagstuk en tegelijkertijd een waanzinnig goeddraaiende economie. We kunnen nu de problemen gaan oplossen zonder dat het de mensen te zeer in de portemonnee raakt."

"Nederland kan nummer 1 in de wereld worden op het gebied van klimaat en stikstof. Daar ben ik van overtuigd. En dat op een manier dat je er ook heel veel nieuwe banen mee creëert. Ik voorspel dat 1,2 miljoen van de tien miljoen banen in 2030 in deze sectoren zal zijn. Dat gaat een enorme boost geven aan onze economie én het klimaatprobleem oplossen. Daarnaast moeten er klassieke uitgaven komen voor onderwijs, veiligheid en woningmarkt. Daar moeten ook grote dingen gebeuren."