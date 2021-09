Historisch slechte uitslag CDU: wat ging er mis?

Niet de CDU maar de sociaaldemocraten van de SPD gingen er gisteravond met de verkiezingswinst van door bij onze oosterburen. De partij van Merkel boekte het slechtste resultaat in haar geschiedenis. De Volkskrant analyseerde wat er misging.

Hoewel Angela Merkel volgens de Duitsers in eigen land lang niet alles goed heeft gedaan, is vooral haar opvolger het probleem. Armin Laschet ontbreekt het aan politieke flair. "Hij is misschien een fijn mens maar hij is niet geschikt als politiek leider", zegt Magrid Winter, een gepensioneerd warenhuismanager, tegen de krant. "Hij komt besluiteloos over, alsof hij van alles wil maar niks kan. Die man gáát gewoon niet."

SPD-leider Olaf Scholz, minister van Financiën in het kabinet van Merkel, heeft daarentegen de uitstraling van een betrouwbare manager, die de zorgen bij burgers over grote veranderingen kan wegnemen, schrijft NRC. Daarnaast voerde CDU een zwalkende campagne: in het voorjaar wilde de partij vooral 'groen' zijn, in de zomer stond economisch-liberaal gedachtegoed centraal om zich in het najaar vooral te richten tegen het 'linkse gevaar' van de SPD.

Maar er zijn meer inhoudelijke redenen voor de verkiezingsnederlaag. Zo vinden sommigen dat de CDU te weinig vooruitgang heeft geboekt in de strijd tegen klimaatverandering, reden om op de eveneens flink gegroeide Grüne te stemmen. Ook zegt bijvoorbeeld kleuterleidster Maraike Lehman (32), dat de CDU ‘de rijken veel gunstiger belast dan de middeninkomens.’

Herkenbare problemen, maar waar de Duitsers de grootste partij afstraffen voor het gebrek aan daadkracht om zaken als klimaat en ongelijkheid aan te pakken, blijft de Nederlandse kiezer, blind op dezelfde man stemmen. Woningcrisis, toeslagenaffaire, stikstofcrisis, of niet.