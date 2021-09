“Steeds meer partijen houden rekening met nieuwe verkiezingen”

Een minderheidskabinet is van de baan, een normaal meerderheidskabinet lukt ook niet. Blijft die gekke extraparlementaire optie over. Of nieuwe verkiezingen dus. Die komen steeds dichterbij.

Een extraparlementair kabinet was er voor het laatst van 1973 tot 1977. Het is een ultieme poging om de formatie te redden, zegt politiek verslaggever Avinash Bhikhie in de Volkskrant. "De conclusie is dat de partijen op geen enkele manier dichter tot elkaar zijn gekomen, en uit wanhoop nu maar een beroep wordt gedaan op iedereen die ook maar een beetje middenpartij is."

Vandaag is het erop of eronder, anders volgen mogelijk nieuwe verkiezingen. "Steeds meer partijen beginnen dat als een reële optie te zien," zegt Bhikhie. "Iedereen zegt dat het een totale blamage, een schande zou zijn. En of het de formatie makkelijker maakt, is nog maar de vraag. Als je nu kijkt naar de peilingen, lijkt het erop dat de marge die de middenpartijen hebben nog krapper wordt. Nu hebben VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie samen 94 zetels. Wie weet zijn dat er na nieuwe verkiezingen nog 80. Dan zit je in de situatie dat ze niet anders kunnen dan samenwerken."

Eigenlijk heeft niemand iets te winnen bij nieuwe verkiezingen, zegt ook Bhikhie, maar toch komen ze steeds dichterbij.